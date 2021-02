Oroscopo Paolo Fox domani, mercoledì 24 febbraio 2021: predizioni e consigli per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 24 febbraio 2021. Cosa riserveranno gli astri per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Sono tante le persone che si affidano all’astrologia per affrontare al meglio le prove della vita. Se vuoi scoprire cosa avranno in serbo le stelle domani, leggi le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 24 febbraio 2021.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 24 febbraio 2021: Sagittario

Domani e giovedì saranno due giorni interessanti per fare nuovi incontri, per frequentare nuovi ambienti. D’altronde per un tipo come te cambiare luoghi e amici è essenziale, altrimenti corri il rischio di annoiarti. Detesti fare sempre le stesse cose e vedere sempre le solite facce! Ci sono belle novità in arrivo!

Previsioni Paolo Fox domani mercoledì 24 febbraio 2021: Capricorno

Domani comincerai a recuperare, anche se il meglio arriverà da venerdì in poi. Nei giorni scorsi la Luna in aspetto opposto potrebbe averti provocato un po’ di fiacchezza. Una fiacchezza che ti porterai dietro ancora per poche ore. Il prossimo fine settimana ti regalerà intuizioni importanti.

Oroscopo domani mercoledì 24 febbraio 2021: Acquario

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani ti sentirai un po’ sotto pressione. In questo momento ti senti in conflitto tra due impulsi: quello rivoluzionario di Urano e quello più severo e rigoroso di Saturno. Tu sei in mezzo. Ecco, perché ha un desiderio profondo di mettere sottosopra la tua vita, ma non è sempre facile! Cerca solo di non tralasciare troppo l’amore.

Previsioni domani mercoledì 24 febbraio 2021: Pesci

Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani sarà un’altra giornata di alti e bassi. Se da giorni stai vivendo dei momenti di tensione in amore, dovresti trovare il coraggio di parlare chiaro, di confrontarti con il partner. Giovedì Venere entrerà nel tuo segno e punterà i riflettori sulle questioni sentimentali. Il weekend, inoltre, ti metterà con le spalle al muro e ti obbligherà a chiarire a cuore aperto.