Oroscopo Paolo Fox martedì 23 febbraio 2021: i suggerimenti delle stelle per tutti i segni

Oroscopo di Paolo Fox per oggi martedì 23 febbraio 2021: quali suggerimenti riserveranno le stelle ai segni zodiacali? Una nuova settimana di febbraio è appena cominciata. Se sei curioso di conoscere le previsioni astrologiche e i consigli che dispenserà il famoso astrologo de I Fatti Vostri, leggi l’oroscopo di Paolo Fox per oggi e i suggerimenti del giorno.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi la Luna in dissonanza potrebbe suscitarti un certo nervosismo. Nelle prossime ore dovrai cercare di contenere la tua agitazione e non dire cose di cui poi potresti pentirti!

Toro

Oggi martedì 23 febbraio 2021 dovresti sfruttare la Luna in aspetto favorevole per recuperare un po’ di tranquillità. Dovresti lasciare passare qualche settimana senza arrabbiarti troppo con te stesso e vedrai che poi le cose andranno meglio!

Gemelli

Oggi dovrai lavorare su nuovi progetti, mettere in gioco la tua enorme creatività, perché stai vivendo un periodo di grande forza. Per ottenere risultati, però, dovrai fare la tua parte e darti da fare!

Cancro

Come suggerisce l’oroscopo di Paolo Fox oggi dovrai cominciare a recuperare in amore. Se a fine gennaio il tuo rapporto di coppia ha vissuto una piccola crisi, dovrai impegnarti per riportare l’armonia.

Leone

Oggi dovrai cercare di ritrovare un po’ di tranquillità, nel lavoro e nella vita privata. Le prime due settimane di febbraio sono state molto turbolente: d’ora in poi dovrai raccogliere i cocci e rimetterli insieme.

Vergine

Oggi dovrai prestare particolare attenzione alla tua forma fisica. Stai vivendo delle giornate cariche di impegni e sarà facile sentirsi molto stanche e nervosi. Sii prudente e prova a tenere a bada la tensione che proverai.

Bilancia

Il suggerimento di Paolo Fox oggi dovrai dare il via libera alle emozioni. Sarai sostenuto da un cielo molto importante, specialmente in amore. È tempo di scrollarsi di dosso i timori legati alle esperienze passate e rimettersi in gioco.

Scorpione

Dovrai cominciare ad avere una visione più chiara di te stesso e degli altri. Con la Kuna in aspetto armonico potrai recuperare in amore, ma molto dipenderà dalla persona al tuo fianco.

Sagittario

Sarà importante pensare al futuro in maniera positiva. In questo momento hai un bisogno profondo di più originalità e indipendenza. Dovresti cambiare i luoghi che frequenti, fare nuovi incontri più stimolanti.

Capricorno

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi dovrai fare passare questa giornata piuttosto nervosa, senza discussioni, perché la Luna sarà ancora opposta. Punta, invece, sui prossimi giorni, perché saranno davvero molto promettenti.

Acquario

Oggi dovresti cominciare a fare qualcosa per te stesso, coccolarti un po’ di più, migliorare l’aspetto fisico, ma facendo bene attenzione a non spendere troppo! Evita anche la noia e la ripetitività.

Pesci

Oggi dovrai fare un’attenta analisi delle emozioni che provi in vista del prossimo fine settimana che ti metterà con le spalle al muro. Chi ha chiuso una relazione, dovrà sforzarsi di liberarsi di tutti i fantasmi del passato!