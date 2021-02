Sanremo 2021: cantanti, date e ospiti

Sanremo 2021 è ormai alle porte e finalmente è tutto deciso sulle date della manifestazione così come su tutti coloro che saranno gli ospiti. Ovviamente ancora ci sono alcune piccole cose da limare ma si hanno già tantissime informazioni su quello che sarà il prossimo Festival di Sanremo. A presentare la manifestazione sarà il mitico Amadeus che è stato confermato dopo il successo dello scorso anno e sarà affiancato, anche quest’anno, da Fiorello.

Dopo l’ultima edizione vinta da Diodato il Festival di Sanremo torna in una maniera mai vista. Le dure leggi messe in atto dai decreti per combattere il Covid-19 hanno costretto gli organizzatori a lavorare a porte chiuse. Per questo motivo non vi sarà nessuno in sala. Inizialmente l’idea era stata quella di portare il Festival di Sanremo su una nave ma è stato rifiutato dal Comitato Tecnico Scientifico, mentre successivamente l’idea era quella di avere al Teatro Ariston solo i parenti dei cantanti. Anche questa seconda opzione è stata però bocciata perchè non vi erano le reali condizioni sanitarie per permettere una situazione del genere.

Sanremo 2021: date

Come ogni anno Sanremo si compone di cinque serate. Si inizia martedì 2 Marzo con la prima serata che vedrà Amadeus affiancato dall’attrice Matilda De Angelis che sarà la sua coconduttrice. Si esibiranno i primi tredici cantanti e saranno votati dunque dalla Giuria demoscopica. In questa maniera si comporrà la prima classifica di Sanremo.

Inoltre si esibiranno anche quattro tra quelle che sono le nuove proposte ed in questo caso saranno giudicati dalla giuria demoscopica, dalla Sala stampa e dal Televoto. Vi sarà dunque la prima eliminazione tra i giovani: gli altri due, invece, torneranno il venerdì sera.

La seconda serata di Sanremo 2021 si svolgerà mercoledì 3 Marzo e sarà praticamente la stessa di quella del lunedì: in questo caso infatti si esibiranno tutti gli altri cantanti che non sono saliti sul palco durante la prima serata e saranno giudicati nella stessa maniera. Vi sarà invece un cambio come coconduttrice: sarà infatti Elodie ad affiancare Amadeus.

Il 4 Marzo, la terza serata, è quella dedicata alla canzone d’autore. I 26 Big hanno scelto un brano della storia della musica italiana e queste esibizioni saranno giudicate dall’orchestra.

Passiamo dunque alla quarta serata che si svolgerà venerdì 5 Marzo. In questo caso sarà la volta di Barbara Palombelli come coconduttrice di Amadeus. Si esibiranno tutti i 26 Campioni che saranno votati dalla Sala Stampa. Durante questa serata sarà anche proclamato il vincitore della categoria Nuove proposte.

La serata finale di Sanremo 2021 si svolgerà sabato 6 Marzo: in quest’ultima sera si esibiranno ancora una volta i 26 partecipanti e saranno votati tramite il Televoto. Si definirà a questo punto una classifica finale che comporrà tutti i voti delle varie serate della settimana. Al termine sarà proclamato il vincitore di Sanremo 2021.

Sanremo 2021: cantanti

Cantanti Sanremo 2021 – Tantissimi i cantanti che parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo. Qui di seguito potrete trovare tutte le informazioni con il nome del cantante ed il nome della canzone.

Aiello, “Ora”

Annalisa, “Dieci”

Arisa, “Potevi fare di più”

Bugo, “E invece si”

Colapesce e Dimartino, “Musica leggerissima”

Coma_Cose, “Fiamme negli occhi”

Ermal Meta, “Un milione di cose da dirti”

Extraliscio, “Bianca luce nera”

Fasma, “Parlami”

Francesca Michielin e Fedez, “Chiamami per nome”

Francesco Renga, “Quando trovo te”

Fulminacci, “Santa Marinella”

Gaia, “Cuore amaro”

Ghemon, “Momento perfetto”

Gio Evan, “Arnica”

Irama, “La genesi del tuo colore”

La Rappresentante di Lista, “Amare”

Lo Stato Sociale, “Combat Pop”

Madame, “Voce”

Malika Ayane, “Ti piaci così”

Maneskin, “Zitti e buoni”

Max Gazzè, “Il Farmacista”

Noemi, “Glicine”

Orietta Berti, “Quando ti sei innamorato”

Random, “Torno a te”

Willie Peyote, “Mai dire mai (La locura)”

Sanremo 2021: ospiti

Gli ospiti di Sanremo 2021 saranno veramente tantissimi. Qui di seguito puoi trovare quelli che sono stati già confermati dall’intera organizzazione: vi sono dei nomi veramente importanti, andiamo a vedere chi vi sarà. Alcuni infatti ancora non sono stati ufficializzati e per questo motivo non saranno all’interno di questa lista.

Ornella Vanoni

Alessandra Amoroso

Negramaro

Adriano Celentano

Roberto Benigni

In aggiornamento.