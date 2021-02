Oroscopo Branko domani, mercoledì 24 febbraio 2021: predizioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di Branko per domani giovedì 25 febbraio 2021. La prima metà della settimana è ormai alle spalle ed eccoci arrivati a giovedì. Cosa avranno in serbo i pianeti per il Leone, la Vergine, la Bilancia e lo Scorpione? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi l’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani giovedì 25 febbraio 2021: Leone

Domani Venere comincerà un nuovo passaggio: finalmente il pianeta dell’amore non sarà più in opposizione, ma diventerà più gentile nei tuoi confronti. Potrai approfittarne, per recuperare una buona intesa con il partner.

Previsioni Branko domani giovedì 25 febbraio 2021: Vergine

Domani Venere diventerà opposta. Nei prossimi giorni dovrai avere grande prudenza in amore, altrimenti correrai il rischio di discutere in maniera accesa con il partner. Se in passato hai vissuto qualche screzio, sarà necessario correre ai ripari!

Oroscopo domani giovedì 25 febbraio 2021: Bilancia

Come indica l’oroscopo di Branko domani Venere raggiungerà il segno dei Pesci, un punto del cielo che influirà sul tuo settore professionale. Il pianeta darà una marcia in più ai tuoi affari e ai progetti di lavoro.

Previsioni domani giovedì 25 febbraio 2021: Scorpione

Secondo le previsioni astrali di Branko domani Venere non sarà più in aspetto contrario, ma si farà decisamente più bella. Finalmente potrai contare sulla complicità delle stelle per recuperare in amore.