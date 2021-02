Oroscopo Branko oggi mercoledì 24 febbraio 2021: i suggerimenti delle stelle per tutti i segni

Oroscopo di Branko per oggi mercoledì 24 febbraio 2021: quali suggerimenti riserveranno le stelle ai segni zodiacali? L’ultima settimana di febbraio è cominciata da qualche giorno e preannuncia già molte novità. Se sei curioso di conoscere le previsioni astrologiche e i consigli che dispenserà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi l’oroscopo di Branko per oggi e i suggerimenti del giorno.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko oggi la Luna in Cancro potrebbe creare qualche difficoltà d’intesa. Ecco, perché ti converrà controllare di più le parole che dirai, i tuoi pensieri, ma specialmente il comportamento!

Toro

Oggi mercoledì 23 febbraio 2021 dovrai cominciare a muoverti. Nelle prossime ore dovrai sfruttare i nuovi transiti astrali per fare nuovi incontri, per ricercare nuove possibilità di successo e di guadagno.

Gemelli

Dovrai rimboccarti le maniche e raccogliere tutta la forza che troverai. La stagione dei Pesci è appena cominciata, ma potrebbe già porti di fronte a qualche nuovo problema, soprattutto nella vita pubblica, nei rapporti con l’estero.

Cancro

Come suggerisce l’oroscopo di Branko oggi avrai la Luna nel tuo segno e il Sole in Pesci. Sarai pieno di volontà, avrai una buona capacità di pensiero e le circostanze a nostra disposizione. Dovresti cominciare a lavorare su qualcosa di nuovo!

Leone

Ora che il Sole ha perso il carattere provocatorio che aveva assunto nel segno dell’Acquario per diventare più rilassante e fantasioso in Pesci, stuzzica i sentimenti. Ecco perché d’ora in poi dovresti concentrarti di più sull’amore.

Vergine

Oggi servirà la massima cautela per schivare gli attacchi del Sole in opposizione. Nelle prossime ore dovrai fare particolare attenzione sul lavoro così come in amore ed evitare le discussioni.

Bilancia

Il suggerimento di Branko oggi non ti sentirai in piena forma a causa della Luna in aspetto contrario. In questa giornata ti converrà rimandare le questioni più urgenti o delegarle a qualcun altro e aspettare che passi questo malessere.

Scorpione

Oggi dovrai raccogliere tutto il coraggio e la forza che possiederai per affrontare nuove difficoltà, combattere con persone ostili. Nelle prossime ore, almeno, potrai contare sul supporto di una bellissima Luna.

Sagittario

Cerca di approfittare di Venere che sarà ancora in Acquario per poche ore. Se stai avendo delle discussioni in famiglia, qualche complicazione o contrattempo, dovresti sfruttare la giornata per risolverli.

Capricorno

Secondo l’oroscopo di Branko oggi dovrai sforzarti di mettere da parte la tua natura individualistica, la tua indipendenza e cercare il sostegno degli altri, provare a collaborare con altre persone per realizzare i tuoi piani ambiziosi.

Acquario

Oggi sarà importante concentrarsi, anima e corpo, sul lavoro. Mercurio nel tuo segno e la Luna nel settore degli affari potrebbero darti una marcia in più che non andrà sprecata. Il successo sarà garantito!

Pesci

È il momento di sfruttare la tua condizione astrologica, perché è davvero particolarmente favorevole. Se stai pensando a una trattativa, una nuova collaborazione, una compravendita o un progetto, dovresti muovere i primi passi.