Oroscopo e classifica di domani giovedì 25 febbraio 2021. Mentre ci lasciamo le spalle la prima metà della settimana e il un nuovo weekend è si avvicina, ci prepariamo ad affrontare il giovedì. Quali sorprese avranno in serbo gli astri per i segni dello zodiaco? La Luna transiterà nel segno del Leone e da lì darà nuova forza ad Ariete, Sagittario e Leone. Giove e Mercurio in Acquario offriranno nuove opportunità e momenti fortuna ad Acquario, Gemelli e Bilancia. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di domani e la relativa classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di domani la giornata sarà molto interessante. La Luna nel segno del Leone ti regalerà nuova vitalità e grinta. Avrai un desiderio crescente di metterti in gioco, uscire e stare in mezzo alla gente. Potrai lavorare su un nuovo progetto, qualcosa di bello, perché da qui in avanti sarà più facile realizzarlo. 4 stelle.

Toro

Domani giovedì 25 febbraio 2021 purtroppo dovrai fronteggiare gli effetti negativi di una Luna in quadratura. Sarà probabile incappare in un ritardo, un rallentamento, forse sarai sovraccarico di impegni e poco concentrato. Qualcuno faticherà a controllare la propria agitazione. Meglio rimandare gli appuntamenti più gravosi a un giorno più tranquillo. Anche in famiglia servirà grande prudenza. 2 stelle.

Gemelli

Domani sarà una giornata valida, perché avrai dalla tua parte la schiera di pianeti posizionati nel degno dell’Acquario e una splendida Luna in Leone. La signora bianca dello zodiaco, però, si troverà in aspetto opposto al segno dell’Acquario: ecco che potresti incorrere in qualche piccolo impedimento, ma non dovrai per questo abbatterti! Il periodo rimane molto promettente, ricco di nuove opportunità che faranno capolino nella tua vita molto presto. 3 stelle.

Cancro

Come indica l’oroscopo di domani sarà una giorno molto positiva, anche se il passaggio lunare nel cielo del leone potrebbe provocare qualche piccola spesa inaspettata. Niente di eclatante! Un magnifico Sole in Pesci riempirà le riserve di energia e di buonumore, la fiducia in te stesso e nel futuro aumenta di giorno in giorno. Fra poche ore anche Venere tornerà attiva e incoraggerà a riprendere in mano le questioni di cuore. 4 stelle.

Leone

Goditi questa giornata piacevole in cui la Luna sarà nel tuo cielo e ti metterà di buonumore. Sarà una meritata pausa dai molti problemi che stai affrontando da alcune settimane a questa parte. Nei prossimi giorni dovrai cercare di rimettere insieme i cocci, sia sul lavoro che in amore. D’ora in avanti, che il cielo sta migliorando, ti sarà possibile farlo! 4 stelle.

Vergine

Domani i tuoi nervi saranno messi a dura prova. Stai vivendo una settimana molto faticosa, forse la più faticosa da quando è cominciato il 2021. La Luna sarà nel segno del Leone, cioè alle tue spalle. Non dovrebbe darti grossi grattacapi, ma nel corso della giornata qualche piccolo contrattempo o un momento di disagio potrebbe capitare. In questo momento hai molte cose da fare, poco tempo e soprattutto poca energia. Cerca di gestire tutto con molta prudenza. 2 stelle.

Bilancia

Secondo la classifica di domani tu sarai meritatamente sul podio con cinque stelle. La Luna in sestile ti riempirà di energia e vitalità: sfruttale, per portare avanti i nuovi progetti, per lavorare su qualche idea originale. Le stelle ti incoraggiano a rinnovare tutta la tua vita o parte di essa. Anche in amore avrai la possibilità di rilanciare un sentimento, fare nuovi incontri o riavvicinarti a una persona. 5 stelle.

Scorpione

Domai sarà una giornata per niente facile, colpa di quella Luna in quadratura che sarà in dissonanza anche con Marte in Toro. Ti aspettano ore di tensione, tenere a bada il tuo malumore non sarà una passeggiata. Dovrai impegnarti parecchio per mantenere i nervi saldi, altrimenti correrai il rischio di compromettere una relazione. Nelle prossime ore ti converrà fare lo stretto necessario e niente di più! 2 stelle.

Sagittario

Finalmente una buona giornata dopo un inizio settimana non proprio memorabile. Domani la Luna in Leone ti restituirà energia e buonumore, la voglia di stare insieme agli altri. Ritroverai la serenità sul posto di lavoro e perfino in famiglia. Sarai accompagnato da un profondo desiderio di buttarti in nuove esperienze, di azzardare, esplorare nuovi orizzonti. 5 stelle.

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di domani sarà una giornata interessante, in linea con un periodo di grande forza, sia in amore che nel lavoro. Finalmente hai riportato l’armonia nei rapporti interpersonali e sei particolarmente produttivo. Stai seminando bene in vista di un raccolto che sarà molto generoso, merito di Giove e Saturno benevoli. I guadagni arriveranno molto presto! 4 stelle.

Acquario

Domani non sarà una giornata fra le migliori, per colpa di quella Luna in opposizione. Non potrai, di certo, lamentarti! Anche i cieli più tersi hanno, di tanto in tanto, qualche leggera velatura. Con lo stellium di pianeti nel tuo segno le nuove opportunità arriveranno presto, forse per qualcuno sono già arrivate. La voglia profonda di stravolgere la tua vita verrà presto soddisfatta. Nel frattempo, per questa giornata cerca di usare cautela! 3 stelle.

Pesci

Domani continuerà il tuo recupero. La Luna in Leone stimolerà un bisogno di prenderti cura di te, di ritrovare maggiore benessere dentro di te e insieme agli altri. Nelle prossime ore potresti perfino risolvere un problema che ti affligge da tempo. Inoltre, Venere sta per arrivare nel tuo cielo. Il pianeta ti indurrà a fare ordine nella tua vita sentimentale, cominciando con il tuo cuore. Sentirai la necessità di esaminare i tuoi sentimenti. 4 stelle.