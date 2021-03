Andrea Di Carlo: chi è il compagno di Arisa

Arisa sembra innamorarsi solo di persone che fanno parte del mondo della musica: nel corso della sua vita infatti i suoi compagni sono stati Giuseppe Anastasi, autore di molti suoi brani, e successivamente il manager Lorenzo Zambelli, che ha curato anche i suoi interessi. L’ultimo sembra essere “quello giusto”, visto che la relazione con Andrea Di Carlo, iniziata nel settembre 2020, si trasformerà nei prossimi mesi in matrimonio.

Chi è Andrea Di Carlo?

Andrea Di Carlo, attuale compagno di Arisa è anch’esso un manager piuttosto affermato, in quanto proprietario dell’azienda Adc Management, che cura gli interessi di diversi artisti.

Inoltre è un nome piuttosto conosciuto nell’ambiente dello spettacolo, avendo ricoperto il ruolo di autore di diversi programmi televisivi, come Oggi è un altro giorno di Rai Uno.

Proprio “dietro le quinte”, inizialmente in sordina, è nato il legame che lega il manager con l’apprezzata cantante.

Matrimonio in vista

Negli ultimi giorni si è fatta sempre più insistente la voce di un matrimonio tra i due: di ufficiale non c’è niente, essendo la coppia molto “abbottonata”, se si esclude qualche scatto sui propri canali social, ma Sandro Pirrotta, esperto di gossip ha rivelato che la coppia abbia già deciso di convolare a nozze il prossimo 2 settembre, esattamente un anno dopo l’inizio della loro relazione. Sempre secondo Pirrotta, sarebbe stato Andrea a fare questa richiestà già diversi mesi addietro.