Chi è Luca Sardella? Età, Vita privata, moglie e figli

Luca Sardella è una famoso conduttore televisivo italiano oltre ad essere anche un grande esperto di tematiche green. E’ diventato importante per la trasmissione Linea Verde quando è stato affiancato anche dalla bellissima Janira Maiello e continua tutt’oggi nella conduzione di programmi legati alla natura.

Luca Sardella è nato il 19 Febbraio 1956 ed è sotto il segno zodiacale dell’Acquario. E’ originario della provincia di Foggia, precisamente di San Severo. Si è laureato in agraria ed è approdato poi in tv come cantautore ed in seguito ha mostrato le sue conoscenze in campo appunto della botanica e del verde.

Ha seguito anche una rubrica mattutina sul giardinaggio durante il programma della Rai Mattina Due ed ha conseguito, proprio in quell’occasione, un tale successo da riuscire ad avere un programma “tutto suo”.

Luca Sardella è una persona piuttosto riservata e non si sa molto sul suo conto nè sulla sua vita privata. Da ciò che ha detto anche lui sappiamo che è sposato, ma purtroppo vedovo. I due hanno avuto una figlia: si chiama Daniela.