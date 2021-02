Luca Sardella, il dramma della moglie e la sua attuale compagna

Luca Sardella è il personaggio di oggi e per questo abbiamo dedicato a lui alcune pagine del nostro sito web. E’ un famoso conduttore televisivo italiano che ha lavorato per Mediaset e che lavora tutt’ora per la Rai.

Sulla sua vita privata si sa purtroppo molto poco. Da quello che ha detto anche lui è stato sposato per alcuni anni con una donna che purtroppo è venuta a mancare troppo presto. I due avevano anche avuto una figlia che si chiama Daniela.

Luca Sardella secondo alcune indiscrezioni avrebbe oggi una nuova compagna ma tutto, purtroppo per i più curiosi, è nel vago. Non si sono mai avute notizie ufficiali di una sua possibile nuova relazione anche se qualche tempo fa sarebbe stato avvistato in compagnia di una persona ancora sconosciuta.

Magari tra qualche tempo potremo sapere qualcosa di più sulla nuova compagna di Luca Sardella.