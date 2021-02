Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 26 febbraio 2021: previsione per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 26 febbraio 2021. Cosa riserveranno gli astri per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? La settimana sta giungendo al termine, siamo arrivati a Venerdì. Se vuoi scoprire cosa avranno in serbo le stelle domani, leggi le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 26 febbraio 2021.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 26 febbraio 2021: Sagittario

Venerdì particolare quello di domani. In amore stai attraversando un bel periodo ma c’è qualcosa che ti opprime. In questa giornata cerca di risolvere questo problema, parlarne potrebbe aiutarti. Professionalmente va tutto bene ma per qualsiasi decisione attendi la prossima settimana che Marte sarà ben allineato.

Previsioni Paolo Fox domani venerdì 26 febbraio 2021: Capricorno

Domani secondo le previsioni di Paolo Fox, ti attenderà una giornata abbastanza favorevole. Le coppie di vecchia data, attraverseranno una leggera crisi a causa della tensione che hanno accumulato in questa settimana. Rimanda ogni impegno e concentrati di più sui problemi di coppia.

Oroscopo domani venerdì 26 febbraio 2021: Acquario

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani tutto filerà liscio. Stavi aspettando una chiamata da molto tempo e domani potrebbe arrivare. Lo stress di questi giorni ti ha creato non pochi problemi, resisti, già da Sabato riuscirai a rimettere le cose al loro posto.

Previsioni domani venerdì 26 febbraio 2021: Pesci

Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani e sabato, comincerai a risolvere alcuni problemi che da tempo ti attanagliano. In amore tutto sta filando liscio e stai capendo che la decisione presa nei giorni scorsi è quella giusta. Goditi questi giorni fantastici che Venere positiva ti regalerà.