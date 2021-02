Francesco Paolantoni: età, altezza, figli, moglie e vita privata

Francesco Paolantoni è tra i comici, commediografi ed attori caratteristici più popolari e versatili del panorama italiano, avendo fatto una più che discreta gavetta sia in teatro che sul piccolo e grande schermo.

Chi è Francesco Paolantoni?

Nato a Napoli, Francesco si avvicina molto presto al mondo dello spettacolo e da giovane frequenta la Scuola d’Arte drammatica del Circolo Artistico, prendendo successivamente parte a numerose compagnie teatrali per oltre un decennio. Nel 1986 ottiene successo con Fame, saranno nessuno allo Zelig di Milano.

Il suo debutto al cinema è datato 1985 con Blues metropolitano, seguono Fatalità (1991) con Nino D’Angelo, poi L’amore molesto (1995) di Mario Martone, Hotel Paura (1996) di Renato De Maria, Baci e abbracci (1998) di Paolo Virzì, Terra bruciata (1999) di Fabio Segatori e Liberate i pesci!. Per quest’ultima interpretazione viene candidato al nastro d’argento come miglior attore non protagonista.

Il debutto televisivo avviene con programmi come Indietro Tutta, Fate il vostro gioco, Banane e Tirami su prima di farsi conoscere al grande pubblico grazie alle trasmissioni della Gialappa’s band e a Quelli che il calcio. Ha anche all’attivo qualche comparsata nella popolare fiction Un posto al sole.

Età e curiosità

Nato il 3 marzo 1956, Francesco non è sposato e non ha figli: ha più volte dichiarato di non “credere nelle nozze”. Grande tifoso del Napoli, non perde occasione di rimarcare il suo amore durante le trasmissioni come Quelli che…

È alto 168 cm.