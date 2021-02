Rita Pavone, tutto su di lei: età, marito e figli

Rita Pavone, una delle più importanti cantanti italiane. A lei è dedicato questo articolo che ci permette qualcosa di più sul suo conto e sulla sua vita privata. Il suo nome completo è Rita Ori Filomena Pavone ed è stata soprannominata “Pel di Carota” per via della sua capigliatura.

Rita Pavone è nata il 23 Agosto del 1945 a Torino. Oggi ha 75 anni ed è alta 1,53m. E’ sposata dal 1968 con Teddy Reno ed ha due figli: Alessandro e Giorgio.

Il suo periodo di attività musicale è iniziato nel 1962 e si era interrotto nel 2005 per poi riprendere nel 2013. Tra le canzoni famose di Rita Pavone si sottolineano “Fortissimo”, “Non piangere per me Argentina” e “La suggestione”.