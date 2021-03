Francesca Michielin: età, altezza e XFactor

Francesca Michielin ha raggiunto la popolarità grazie alla vittoria del programma X-Factor nel 2011, anche se la sua carriera musicale ha trovato una propria dimensione distinta successivamente. Lo testimoniano i 4 album e le numerose collaborazioni che ha soli 25 anni la giovane artista può già contare.

Chi è Francesca Michielin

Nata a Bassano del Grappa, Francesca si avvicina molto presto alla musica: a 9 anni inizia a suonare il pianoforte, mentre il fratello le fa conoscere il rock. Neanche adolescente inizia a studiare basso ed a cantare in alcuni cori locali, poi a 16 anni partecipa a X-factor dove vince la 5° edizione del programma, parte della squadra di Simona Ventura.

Nel 2012 pubblica il suo primo EP, Distratto, mentre al Festival di Sanremo di quell’anno duetta con Chiara Civello il brano Al posto del mondo. Sempre nel 2012 pubblica il suo primo album, Riflessi di me. Nel 2013 ottiene il doppio Disco di Platino per il brano Cigno nero, collaborando con Fedez ed il pezzo Amazing è parte della colonna sonora del film The amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro. Dopo aver conseguito la maturità ritorna a collaborare con Fedez e realizza Magnifico, ben 5 volte disco di Platino.

Nel 2016 partecipa al Festival di Sanremo con Nessun grado di separazione che si piazza seconda in classifica dietro gli Stadio.

Successivamente collabora con numerosi artisti come Cristina D’Avena, Charlie Charles, Davide Simonetta, Mahmood, Levante, Fabri Fibra, Måneskin, Max Gazzè e realizza altri album insieme a Calcutta, Cosmo,Dario Faini e Tommaso Paradiso.

Nel 2021 annuncia che prenderà parte al Festival di Sanremo, rinnovando la collaborazione con Fedez: presenterà Chiamami per nome.

Età, altezza e peso

Francesca ha 25 anni, essendo nata il 25 febbraio 1995. E’ alta 164 cm e pesa 60 kg.

Vita privata

Dal 2020 Francesca Michielin è fidanzata con il collega Ramiro Levy.