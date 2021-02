Gerry Scotti: età, moglie, figli e vero nome

Gerry Scotti, uno dei pilastri dei conduttori televisivi italiani, è sicuramente conosciuto sia in Italia ma anche in tutto il mondo. Il suo Chi Vuol essere milionario è uno show che è andato in onda per tantissimi anni e continua sempre a fare tantissimi telespettatori su Canale 5. Ma andiamo a vedere più da vicino la vita privata di Gerry Scotti e capiamo chi è.

Il vero nome di Gerry Scotti è Virginio Scotti. E’ nato il 7 Agosto del 1956 a Miradolo Terme ed oggi ha 64 anni. Dal 1991 al 2009 è stato sposato con Patrizia Grosso mentre dal 2011 ad oggi la sua compagna è Gabriella Perino. Patrizia, inoltre, è la mamma del figlio di Gerry Scotti, che è Edoardo Scotti.

Patrizia Grosso è stata comunque una donna fondamentale della vita di Zio Gerry, così come è solito essere chiamato. Infatti per tanti anni è stata la donna che lo ha accompagnato ed ha condiviso con lui dolori e, ovviamente, gioie. I due si sono divorziati nel 2009.

Gabriella Perino, invece, è la donna di Gerry dal 2011. I due erano già amici di vecchia data e probabilmente anche grazie all’amicizia dei figli è scoppiata la fiamma. Gabriella Perino è un avvocato ed ha 54 anni. Asseconda sempre le idee di Gerry ed in una intervista su Chi ha svelato che insieme hanno affrontato un problema comune nello stesso momento della loro vita. Probabilmente è stato proprio questo il motivo che ha fatto scattare la scintilla.