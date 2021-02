Il riso Scotti è di Gerry Scotti? Ecco la verità

Nell’articolo di oggi andremo a dare la risposta ad una delle domande che, quando si vede Gerry Scotti in tv, sorge spontanea. La domanda in questione è: il riso Scotti è di Gerry Scotti? Si vede spesso infatti questo accostamento del riso con uno dei conduttori televisivi più importanti e conosciuti in Italia ma andiamo a vedere se c’entra qualcosa con il famoso marchio di riso italiano.

Gerry Scotti non è parente con questa azienda alimentare che è gestita da Dario Scotti. Famoso imprenditore italiano e noto per essere il vero “Dottor Scotti”. Ha iniziato a lavorare già quando aveva 11 anni con il papà Ferdinando che lo coinvolgeva nell’attività. Una delle operazioni di marketing più importanti è stato ovviamente quello di avere Gerry Scotti come testimonial.

Molte persone infatti quando vedono le varie pubblicità del riso Scotti immaginano che sia proprio Gerry Scotti ad essere proprietario ma non è affatto così. Come abbiamo appena visto il proprietario del riso Scotti è Dario Scotti.