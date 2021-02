“Marco Predolin è morto!”: assurdo ecco cosa è successo

Marco Predolin è morto. La notizia rimbalzò qualche anno fa su tutti i giornali online e fece subito molto clamore. Oggi Marco Predolin, innanzi tutto è vivo e sta bene, quella era solamente una bufala delle quali nessuno vorrebbe mai essere protagonista. per molti anni sono circolate queste false notizie che lo vedevano addirittura ricoverato in ospedale a causa dell’AIDS. Chiaramente sulla questione si è dovuto muovere anche per vie legali così da poter negare tutte le varie maldicenze che erano state create sul suo conto.

Marco Predolin è diventato famoso durante gli anni ’80 quando gestiva diverse trasmissioni radiofoniche sulle radio di Silvio Berlusconi. Negli anni ’90 passa poi alla Rai e si occupa prevalentemente di televendite. Inoltre durante la sua carriera ha vissuto anche con la politica.

Infatti nel 2011 era candidato a Milano all’interno della lista di Letizia Moratti. Andiamo a vedere, qui di seguito uno dei video delle televendite di Marco Predolin.