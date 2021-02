Albano: matrimoni, figli e Ylenia. “Nascondevo mia figlia in casa…”

Albano Carrisi è uno dei cantanti italiani più conosciuti sul territorio nazionale e non solo. Infatti il suo nome è arrivato anche oltre i confini d’Italia e spesso è stato apprezzato anche più di quanto lo fosse proprio da noi. All’interno di questo articolo andremo a parlare un po della sua vita privata per conoscere più da vicini un cantante che nella sua carriera si è portato a casa ben 26 dischi d’oro ed otto dischi di platino.

Albano Carrisi, in arte Al Bano, è nato a Cellino San Marco il 20 Maggio del 1943 ed oggi ha 77 anni. Si è avvicinato alla musica nel 1965 quando avviò la sua carriera da cantante e tra gli album musicali più conosciuti sottolineiamo ovviamente “Libertà!”, “Sempre sempre” e “Felicità”.

Albano ha ben sei figli nati dalle due relazioni principali avute durante la sua vita. Infatti nel 1970 si è celebrato uno dei matrimoni più importanti della storia della musica italiana. Stiamo parlando per l’appunto di quello tra Albano e Romina Power. I due si conobbero sul set del film “Il Sole” e da quel momento non si sono più lasciati. All’inizio nemmeno le loro famiglie volevano che stessero insieme ma, alla fine, sono riusciti anche a sposarsi. Dal loro matrimonio sono nati quattro figli: Ylenia, Yari Marco, Cristél e Romina Jr. Proprio su Ylenia, la figlia di Albano e Romina, si è creata una tragedia. La ragazza infatti scomparve nel 1994 e su di lei ancora si sanno veramente poche cose. La coppia, Albano e Romina, non riuscì a tenere il passo di paparazzi e di quanti volevano conoscere la verità e per questo motivo arrivarono al divorzio nel 1999.

Proprio Albano prese la parola su questa tragedia sottolineando quanto si sia esagerato in termini di gossip. “La cosa più squallida – ha sottolineato in una intervista – fu che al Tg1 dissero che nascondevo mia figlia in casa per farmi pubblicità. Ylenia è un ricordo costante, una ferita sempre aperta“.

Dopo il matrimonio concluso con Romina, Al Bano incontra Loredana Lecciso e con lei ha altri due figli. Sembra addirittura che i due si siano sposati segretamente in Bielorussia anche se l’evento non è mai stato confermato da nessuno dei due. I figli avuti da questa seconda relazione sono Albano Carrisi Jr e Yasmine.