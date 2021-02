Crotone Cagliari su Sky o DAZN: ecco dove vedere in tv la partita

Crotone Cagliari si giocherà alle 15 di questo pomeriggio ed è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A. Le due squadre presentano diversi indisponibili: per i padroni di casa sono infatti Benali, Cuomo, Djidji e Luperto gli infortunati mentre Rog e Sottil non sono disponibili per il Cagliari.

Entrambe le squadre sono in lotta nella zona retrocessione della classifica di Serie A. Per la precisione il Crotone occupa l’ultima posizione con soli 12 punti mentre il Cagliari si trova a tre punti in più, in terzultima posizione. La prima posizione valida per la salvezza è occupata dal Torino con 20 punti in classifica.

Crotone Cagliari: ultime partite

Non sono certamente buoni i risultati per entrambe le squadre nelle ultime partite di Serie A. Infatti il Crotone non vince dal 17 Gennaio quando riuscì ad avere la meglio per 4 a 1 sul Benevento mentre per il Cagliari l’ultimo risultato positivo è arrivato il 31 Gennaio con il pareggio contro il Sassuolo per 1 a 1. L’ultima vittoria in campionato risale addirittura al 2 a 0 contro la Sampdoria del 7 Novembre 2020.

Crotone Cagliari: Sky o DAZN

Dove vedere Crotone Cagliari è sempre una delle domande più fatte dai nostri utenti e per questo motivo vi comunichiamo che il match sarà visibile su DAZN.

Per questo motivo dovrete essere abbonati alla piattaforma di streaming che è visibile sia sul sito ufficiale che sui nuovi smart tv con la propria App. Ma non finisce qui: puoi vedere Crotone Cagliari su Sky se sei un abbonato ed hai attivato il pacchetto contenente DAZN.