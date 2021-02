Francesco Boccia, tutto su di lui: moglie, figli e partito

Nell’articolo di oggi parleremo di Francesco Boccia, un politico ed accademico di nazionalità italiana che ricopre la carica di Ministro per gli affari regionali nel governo Conte II.

Francesco Boccia è nato il 18 Marzo del 1968 a Bisceglie ed oggi ha 52 anni. E’ sposato dal 2011 con Nunzia De Girolamo ed i due hanno avuto tre figli: si tratta di Gea, Edoardo e Ludovica. Gea ha otto anni ed è nata nel 2012 mentre degli altri due non si hanno tante informazioni.

Francesco Boccia fa parte del Partito democratico ed in carica alla camera dei deputati dal 2008. E’ stato nominato, inoltre, nel 2019 come Responsabile Economia e società digitale del PD da Nicola Zingaretti ed a partire dal 1 Agosto del 2019 è stato uno dei componenti della Commissione Parlamentare di inchiesta per il Sistema bancario e finanziario della diciottesima Legislatura.