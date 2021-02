Lolita Lobosco è Luisa Ranieri: età, altezza, marito ed ex marito

Luisa Ranieri – Stasera su Rai 1 torna Lolita Lobosco, una delle fiction che sta facendo appassionare milioni di italiani, e che tratta dell’omicidio di una donna che è scomparsa da più di una settimana dalla propria casa. Si tratta di Bianca Empoli, affermata musicista che, senza comunicarlo al marito, aveva affittato un appartamento per potersi interessare ai propri studi e preparare i propri concerti.

Andiamo a vedere più da vicino chi è l’attrice principale della fiction Lolita Lobosco: Luisa Ranieri. Attrice e conduttrice televisiva è nata il 16 Dicembre del 1973 a Napoli ed oggi ha 47 anni. E’ alta 1,73m ed è sposata dal 2012 con Luca Zingaretti. E’ stata candidata al Nastro d’argento come miglior attrice protagonista.

Luisa Ranieri è molto brava nel ruolo che ricopre e lo ha sottolineato anche il Corriere della Sera all’interno di un suo articolo. “E’ una donna forte che si è fatta da sola”. Così sottolineano su una delle più importanti testate nazionali giornalistiche. All’interno della fiction riesce a comandare la sua squadra ma è anche molto simpatica e riesce sempre a tenere l’attenzione di quanti la stanno seguendo.

Proprio lei è veramente entusiasta di questa fiction televisiva che andrà in onda su Rai 1 sempre in prima serata fino a metà Marzo. La regia è di Luca Miniero che è riuscito a mescolare la commedia con il giallo. All’interno del cast vi sono nomi molto importanti come quello di Lunetta Savino ma anche Filippo Scicchitano. La serie è stata tratta in maniera molto libera dai romanzi di Gabriella Genisi.