Marco Guida, arbitro di Roma Milan: precedenti

Arbitro Roma Milan – E’ Marco Guida l’arbitro che dirigerà la partita tra Roma e Milan, il big match di questa giornata di Serie A. E’ nato il 7 Giugno del 1981 a Pompei ed oggi ha 39 anni. Dirige le partite della massima competizione italiana di calcio a partire dal 2009 con una interruzione nel 2010 dove è stato utilizzato solo in Serie B.

Marco Guida | Precedenti Roma

Marco Guida ha diretto ben 21 partite della Roma ed il suo bottino è stato di otto vittorie e quattro pareggi nelle prime tredici gare mentre nelle ultime otto è uscita sconfitta per addirittura cinque partite. Due pareggi ed una vittoria completano questo secondo filotto.

Marco Guida | Precedenti Milan

Marco Guida ha diretto il Milan invece in ventiquattro gare di Serie A. Per i rossoneri sono arrivate 9 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte. Inoltre vi è già stata una volta in cui Marco Guida ha arbitrato Roma Milan ed era il 2018 quando i rossoneri vinsero per 2 reti a 1 a San Siro.