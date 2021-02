Oroscopo Branko domani, Lunedì 1 Marzo 2021: predizioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di Branko per domani Lunedì 1 Marzo 2021. Siamo arrivati a Lunedì e la settimana è appena iniziata. Cosa avranno in serbo le stelle per il Leone, la Vergine, la Bilancia e lo Scorpione? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi l’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani Lunedì 1 Marzo 2021: Leone

Domani sarà la giornata ideale per iniziare o pensare a grandi progetti. Finalmente ti sei scrollato di dosso ansia e preoccupazioni. Adesso è il momento di riprendere il volo e sistemare la tua situazione economica.

Previsioni Branko domani Lunedì 1 Marzo 2021: Vergine

Mercurio ti sta giocando brutti scherzi. Domani, come d’altronde da qualche giorno a questa parte, avrai il sospetto che il tuo partner ti nasconda qualcosa. Nelle ultime 72h ti sei trasformato in detective, senza scoprire nulla… Forse è il caso di lasciar perdere e concentrarti ad altre questioni importanti.

Oroscopo domani Lunedì 1 Marzo 2021: Bilancia

Come indica l’oroscopo di Branko domani la Luna influenzerà la tua giornata. Saranno favoriti i nuovi incontri e finalmente i Single potranno cogliere al volo questa occasione. Nel lavoro cercare di dare di più.

Previsioni domani Lunedì 1 Marzo 2021: Scorpione

Presta particolare attenzione domani. La prudenza è fondamentale in questi casi. Le stelle sono dalla tua parte, se giochi bene le tue carte ne uscirai vincitore. Tieniti pronto, in serata potrebbe arrivare una chiamata bella quanto inattesa.