Radiocronaca Napoli Benevento: DIRETTA della partita

Radiocronaca Napoli Benevento – Alle ore 18 avrà inizio la partita che vedrà scendere in campo Napoli e Benevento. Le due squadre sono molto unite dal fatto che vi sono entrambi i fratelli Insigne in campo. Per la seconda volta infatti si incontrano i due dopo che all’andata il Napoli vinse meritatamente.

Il Napoli di Gattuso ha voglia di tornare subito alla vittoria dopo l’eliminazione avvenuta in settimana dall’Europa League. Il Benevento invece sta facendo un ottimo campionato e si trova attualmente, anche dopo le prime partite di questa giornata, a cinque punti in più dalla zona salvezza.

I precedenti delle due squadre sono tutti a favore del Napoli. La prima volta che si sono incontrate è stato nella stagione 2004/05 in Lega Pro e poi si sono rincontrate in Serie A a partire dal 2017, 2018 e 2020. Il Napoli ha sempre vinto contro il Benevento.

Radiocronaca Napoli Benevento

La radiocronaca di Napoli Benevento è disponibile su Rai Radio 1 a partire dalle 17:55 e potrete seguirla anche qui di seguito grazie al player che abbiamo inserito qui di seguito.