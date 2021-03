DIRETTA MILLION DAY OGGI, 1 Marzo 2021: numeri estratti

Estrazioni Million Day – Come ogni giorno milioni di italiani stanno aspettando il proprio appuntamento con la fortuna. Il Million Day è il gioco che quotidianamente può farti completamente cambiare vita solamente con cinque numeri. Alle 19 avverrà, come sempre, l’estrazione di oggi durante la quale si scopriranno i cinque numeri del Million Day.

Million Day | Cosa è

Million Day è un gioco a premi messo in atto da Lottomatica Italia e legalizzato dallo Stato italiano. Ogni giorno le estrazioni sono fissate per le 19 del pomeriggio e si può giocare entro e non oltre i cinque minuti dal suddetto orario.

Quanto si vince al Million Day: la risposta è semplice ed il massimo che si può vincere è un milione di euro. Per arrivare ad ottenere questo bottino avremo bisogno di indovinare tutti i cinque numeri estratti.

Le vincite del Million Day sono poi in base ai numeri giocati ed ai numeri indovinati. Andiamo a vedere dunque come possono variare i soldi vinti. Infatti se si indovinano cinque numeri allora il premio è di un milione di euro. Nel caso in cui si indovinano invece quattro numero allora il premio è di mille euro. Vincerà invece cinquanta euro chi indovina tre numeri e chi invece avrà indovinato due numeri vincerà due euro.

Estrazione Million Dayi oggi

Estrazione di oggi 1 Marzo – Alle ore 19 come ogni giorno saranno inseriti qui di seguito i numeri estratti che ci faranno scoprire se avremo vinto. Vi consigliamo di tenere sottomano questa pagina in maniera tale da avere in tempo reale l’estrazione del giorno.

Numeri estratti Million Day di oggi: – – – – –