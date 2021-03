Francesco Sarcina, chi è: età, moglie, figli, origini

Francesco Sarcina è un cantante italiano oltre ad essere il frontman delle Vibrazioni. Il gruppo musicale pop e rock è uno dei più famosi in tutta Italia e riesce a farsi apprezzare anche fuori dal nostro territorio.

Francesco Sarcina è nato a Milano il 30 Ottobre del 1976 ed oggi ha 44 anni. E’ sposato dal 2015 con Clizia Incorvaia ed i due hanno due figli: Nina e Tobia. Qualche anno dopo però Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia si sono separati. Sulla questione spesso è intervenuto il cantante: “bisogna andare avanti, soprattutto per i figli”.

Non ha messo in dubbio che sia difficile chiaramente “ma quando superi allora sei più forte di prima”. I suoi figli sono la cosa più bella che ha e per loro farebbe di tutto ha ammesso Francesco Sarcina. La relazione con l’ex moglie sarebbe finita a causa di un possibile tradimento con Riccardo Scamarcio. Infatti tra i due, tutt’ora, non corre per niente buon sangue.