Sanremo, la prima serata: scaletta, ospiti, giovani e big in gara

La prima serata di Sanremo 2021 è ormai alle porte ed è tutto pronto per dare il via al 71° Festival. Dopo le innumerevoli critiche che non mancano mai adesso è tutto vero: Sanremo si può fare. La mancanza del pubblico sicuramente peserà tantissimo ma sul palco i grandi nomi non mancheranno e già dalla prima serata assisteremo a grandissime esibizioni ed ospiti di alto livello.

A presentare sarà il solito Amadeus che per la prima serata sarà affiancato da Matilda De Angelis come co-conduttrice. Inoltre a fare da intramezzo ci penserà invece Fiorello che dopo lo show messo in atto durante la scorsa edizione non poteva che essere riconfermato. Subito in gara scenderanno quattordici dei ventotto big che si esibiranno con la propria canzone mentre i restanti quattordici canteranno durante la seconda sera.

A coronare la prima serata di Sanremo 2021 saranno gli immancabili ospiti tra i quali sottolineiamo la presenza di Diodato che aprirà il nuovo Festival con la canzone che lo ha portato a vincere durante la scorsa edizione: Fai Rumore.

Sanremo 2 Marzo: i big in gara

Quattordici saranno i big della prima serata di Sanremo. Andiamo dunque a vedere, in ordine alfabetico, chi saranno:

Aiello con “Ora”

Annalisa con “Dieci”

Arisa con “Potevi fare di più”

Colapesce e Dimartino con “Musica leggerissima”

Coma_Cose con “Fiamme negli occhi”

Fasma con “Parlami”

Francesca Michielin e Fedez con “Chiamami per nome”

Francesco Renga con “Quando trovo te”

Ghemon con “Momento perfetto”

Irama con “La genesi del tuo colore”

Madame con “Voce”

Maneskin con “Zitti e buoni”

Max Gazzè con “Il Farmacista”

Inoltre vi saranno in gara anche quattro degli otto giovani cantanti di Sanremo. Saranno Avincola con “Goal!”, Elena Fagli con “Che ne so”, Folcast con “Scopriti” e Gaudiano con “Polvere da sparo”.

Sanremo – Ospiti della prima serata

Non possono certamente mancare i tanti ospiti anche per la prima serata di Sanremo. Ricordiamo che l’evento avrà inizio alle ore 21:30 su Rai 1 e sarà visibile in diretta o anche alla radio su Rai Radio 1.

Ma chi sono gli ospiti della prima serata di Sanremo? Come abbiamo già detto sarà Diodato ad aprire il Festival di Sanremo 2021 con la sua canzone “Fai Rumore” che ha vinto la scorsa edizione. Dopo di che vi sarà l’infermiera, Alessia Bonari, volto della lotta al coronavirus in Italia, Loredana Bertè e Stefano Di Battista. Sarà presente sul palco anche Olga Kapranova, ginnasta russa.

Sanremo 2021 – Scaletta prima serata

La scaletta della prima serata di Sanremo sarà resa nota solo poche ore prima dell’inizio del Festival e per questo motivo al momento possiamo solo dire chi saranno i cantanti ad esibirsi. Li abbiamo scritti qui sopra ma vi consigliamo di tenere sotto controllo questo articolo per conoscere la scaletta di Sanremo 2021.