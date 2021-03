Alessia Bonari: età, fidanzato, dove lavora

Alessia Bonari è probabilmente uno dei simboli della lotta al coronavirus in Italia. E’ proprio lei infatti la ragazza che ha fatto il giro del web con la fotografia con il volto segnato dalla mascherina durante il lockdown del 2020. Questa sera sarà ospite a Sanremo 2021 e noi andiamo a vedere chi è.

Alessia Bonari ha 23 anni e lavora a Milano. E’ originaria di Grosseto e durante la prima ondata del COVID, come già scritto sopra, pubblicò una fotografia che la riprendeva con il volto segnato dalla mascherina. Quasi delle piaghe lasciate appunto dall’utilizzo per più tempo prolungato della mascherina.

“Sono un’infermiera – ha detto lei stessa – e in questo momento mi trovo ad affrontare questa emergenza sanitaria. Ho paura anche io, ma non di andare a fare la spesa, ho paura di andare a lavoro. Ho paura perché la mascherina potrebbe non aderire bene al viso, o potrei essermi toccata accidentalmente con i guanti sporchi, o magari le lenti non mi coprono nel tutto gli occhi e qualcosa potrebbe essere passato”.

Alessia Bonari: fidanzato

A questo punto vi starete chiedendo in tantissimi chi è il fidanzato di Alessia Bonari. In realtà sembra che la ragazza sia single e si capisce anche dal fatto che sui proprio profili social non pubblica fotografie in compagnia di nessun presunto compagno.