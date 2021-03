Annalisa, tutto su di lei: età, altezza, figli

Annalisa è una delle cantanti più popolari e di maggior successo che hanno raggiunto la popolarità grazie al programma Amici di Maria de Filippi (anche se il suo percorso relativo alla musica non sarà semplicissimo) avendo raggiunto una certa maturità artistica e . All’attivo ha già 7 album, e parteciperà all’edizione 2021 di Sanremo con il brano Dieci.

Chi è Annalisa?

Annalisa Scarrone è nata a Savona ma è cresciuta Carcare, in Val Bormida. Da giovanissima inizia ad avvicinarsi alla musica fin dall’età di 8 anni quando inizia lezioni di chitarra, per poi passare allo studio di pianoforte e flauto traverso. Parallelamente ai suoi studi (che la porteranno a conseguire la laurea con 96/110 in fisica all’Università degli Studi di Torino), lavora come cameriera e continua a studiare musica.

Il suo esordio musicale avviene nel 2001 quando come cantante partecipa allo spettacolo Luci in sala, del gruppo teatrale Uno sguardo dal palcoscenico, partecipando nel contempo a diversi concorsi letterari, vicendone vari. Dal 2004 al 2006 lavora come corista nell’orchestra Bruni di Cuneo, mentre nel periodo 2006-2008 diventa frontman e scrittrice della band Malvasia che cambia nome dietro sua direzione e diventa leNoire.

Nel 2010 è tra i concorrenti della decima edizione di Amici di Maria De Filippi. La cantante arriva alla finale del programma, classificandosi seconda nella categoria canto.

Nel 2011 incide il primo album Nali, che contiene il primo vero successo della cantante, Diamante lei e luce lui. Il successo da lì è in crescendo, e la porta a ricevere numerosi premi, e a partecipare più volte al Festival di Sanremo.

Vita privata

Legata sentimentalmente per diversi anni con l’autore Davide Simonetta. I due hanno vissuto per alcuni anni a partire dal 2015 ed hanno più volte lavorato prima e dopo la relazione, terminata nel 2017. Attualmente la cantante non ha ancora comunicato ufficialmente il proprio status, anche se molto probabilmente c’è già qualcuno nella sua vita. Ha recentemente dichiarato in merito: “Mi piace conservare la verità delle mie relazioni“.

Nel recente passato alcuni giornali hanno fatto notare la presenza di una leggera “pancia”, segno di una possibile gravidanza, cosa smentita seccamente dalla cantante. Attualmente sembra essere fidanzata con Marian Richero.

Età, altezza e peso

Annalisa è nata il 5 agosto 1985 ed ha quindi 35 anni. E’ alta 167 cm e pesa 52 chili.