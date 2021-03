Arisa, tutto su di lei: età, figli e compagno

Arisa è tra le cantanti italiane più riconoscibili non solo nel timbro vocale ma anche nel look, che è stato al centro di un rinnovamento continuo, cambiando in modo radicale e riflettendo la sua crescita artistica. A 38 anni Arisa è un’artista affermata avendo vinto già per 2 volte il Festival di Sanremo, oltre a numerosi premi, riuscendo a guadagnare un certo credito

Biografia

Rosalba Pippa è nata a Genova ma è cresciuta a Pignola, vicino Potenza, e successivamente sceglie lo pseudonimo di Arisa sfruttando un acronimo delle iniziali dei membri del proprio nucleo familiare. Nonostante il primo approccio con la musica arrivi a soli 4 anni, quando partecipa al primo concorso canoro con Fatti mandare dalla mamma, la sua carriera da cantante avrà inizio diversi anni dopo: da audodidatta studia il labiale dei cantanti tramite i video su Internet e capisce come modulare la voce ed utilizzare il diaframma.

Nel 1997 vince il corso canoro “Pino d’oro” e nel mentre, dopo aver conseguito il diploma al liceo pedagogico, lavora come cameriera, baby sitter, parrucchiera, donna delle pulizie ed estetista fino a pochi mesi dopo l’esordio al Festival di Sanremo 2009 nella categoria Proposte, che si guadagna vincendo Sanremolab assieme a Simona Molinari.

Si fa subito notare non solo per la canzone Sincerità (che scala le classifiche di Itunes già prima della finale) che vince la categoria e che le permette un balzo di popolarità non indifferente, visto che la canzone resta ai vertici della classifica delle radio italiane per svariate settimane.

Segue l’album omonimo e nel 2010 esce il suo secondo album Malamorenò, contente 12 canzoni scritte insieme al suo ex fidanzato Giuseppe Anastasi, con il pezzo Malamorenò che si piazza al 9° posto al Festival di quell’anno.

In quel periodo è ospite fisso del programma di La7 Victor Victoria – Niente è come sembra e gradualmente il suo look diventa più “sobrio” e definito, visibile anche nel 2011 quando partecipa all’edizione 2011 del Festival di Sanremo dove Ritorna per la terza volta a Sanremo duettando con Max Pezzali con una canzone dedicata all’Unità d’Italia, e lo stesso anno esordisce nel cinema con il film di Ricky Tognazzi Tutta colpa della musica e si ripete in “La peggior settimana della mia vita” dove cura anche la colonna sonora.

Al Festival di Sanremo 2012 arrivando seconda con il pezzo La notte, parte dell’album Amami che sarà disco d’oro, e nel 2014 c’è il trionfo alla 64edizione del Festival con il brano Controvento, parte dell’album Se vedo te. Nel 2015 conduce assieme a Carlo Conti la 65esima edizione del Festival di Sanremo e nel 2020 duetta con Marco Masini nell’edizione 2020. Ufficiale la sua presenza per l’edizione 2021 con la canzone Potevi fare di più.

Vita privata

A lungo fidanzata con Giuseppe Anastasi, autore di svariati brani da lei cantati, anche se dal 2014 è stata fidanzata con il suo manager, Lorenzo Zambelli. Dopo essersi lasciati due volte, la cantante è attualmente fidanzata con il suo nuovo manager Andrea di Carlo dal 2020 che sposerà nei prossimi mesi.

Età, altezza e peso

Arisa è nata a Genova il 20 Agosto del 1982. Oggi ha 38 anni ed è sotto il segno zodiacale del Leone. Oggi è alta 161 cm e pesa 53 kg.