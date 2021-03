Chi sono i Coma Cose? Ecco la loro storia

I Coma Cose hanno guadagnato posizioni in termini di notorietà e gradimento: il duo musicale dallo stile eccentrico e senza dubbio originale, composto da Fausto Lama (conosciuto anche come Edipo e Fausto Lama) e California (nome d’arte di Francesca Mesiano) sta iniziando a farsi conoscere al grande pubblico da qualche tempo.

Chi sono i Coma Cose?

Nonostante il genere sia definibile rap a tutti gli effetti, risente delle influenze derivanti dalla musica elettronica, così come quella pop e d’autore.

Fausto (nato il 21 novembre 1978 a Gavardo, nel bresciano) in passato ha lavorato come fonico per poi esordire da solista con l’album Hanno ragione i topi per la Foolica Records, ma la carriera ha avuto più di qualche stop, portandolo a lavorare come commesso, che è dove conosce Francesca Mesiano, nativa di Pordenone, trasferitasi a Milano dove ha lavorato come DJ.

Il duo viene chiamato per l’appunto Coma_Cose e pubblica il primo EP Inverno ticinese nel 2018, mentre di lì a breve saranno ospiti di E poi c’è Cattelan, mentre il primo album è Hype Aura, pubblicato nel 2019, cantano nel concerto del 1° Maggio dello stesso anno e collaborano con Mamakass.

Particolarmente apprezzati per la capacità di rielaborare ed omaggiare cantautori storici del panorama italiano come De Gregori e Lucio Battisti, al punto che due brani del loro album (Mancarsi e Post concerto) d’esordio ottengono la certificazione Disco d’oro; nel 2020 rilasciano l’EP Due che contiene i brani Guerre fredde e La rabbia.

Il duo compare nella serie televisiva Summertime prodotta da Netflix, e in una scena è presente un loro concerto. La loro presenza al prossimo Festival di Sanremo è stata ufficializzata diverso tempo: presenteranno il pezzo Fiamme negli occhi.