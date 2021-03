Diodato: età, altezza, nome, fidanzata, Levante e genitori

Diodato è l’ultimo cantante ad aver vinto il Festival di Sanremo e non poteva certo mancare un approfondimento legato alla sua persona. Il testo di “Fai Rumore” riecheggia ancora in tutte le nostre menti e sicuramente sarà molto bello ascoltarlo per l’introduzione del Festival di Sanremo 2021.

Andiamo adesso a vedere più da vicino chi è Diodato e da dove proviene. Parleremo infatti in maniera un po più approfondita della sua vita privata.

Diodato, il cui nome è Antonio, è nato il 30 Agosto del 1981 ad Aosta ed oggi ha 39 anni. Ha iniziato a lavorare nel campo della musica nel 2007 ed è tutt’ora in attività. Lungo la sua carriera ha pubblicato 4 album.

Diodato: fidanzata e Levante

In questo momento non sappiamo se realmente Diodato sia fidanzato o meno. Ciò che comunque si sa è che poco tempo fa, poco prima dell’inizio di Sanremo 2020, aveva concluso il proprio rapporto con Levante. E’ una persona molto semplice e spesso riesce a stare fuori e lontano dai riflettori. Per questo motivo non sappiamo chi possa essere la fidanzata di Diodato.