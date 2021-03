Fedez, qual è il suo patrimonio? Ecco le cifre

Fedez, pseudonimo di Federico Leonardo Lucia, è tra i rapper di riferimento del nostro paese ma anche un personaggio molto chiacchierato e costantemente sotto la “lente di ingrandimento” dei critici, appassionati e semplici curiosi, sopratutto dopo il matrimonio con l’influencer più nota del paese, ossia Chiara Ferragni.

Il patrimonio di Fedez

Essendo tra i personaggi più famosi degli ultimi anni, è piuttosto ovvio che l’aspetto finanziario sia un tema che susciti la curiosità di molti: del resto il rapper fa parte della scena musicale da molti anni.

Difficile valutare il suo patrimonio in totale, sopratutto vista la sua occupazione che “tocca” diversi ambiti, anche quello non strettamente musicale: essendo oramai tra le personalità sui social più cliccate, quasi quanto la consorte, dovrebbe far pensare immaginare che un suo post sponsorizzato costa mediamente 10mila euro.

La società di sua proprietà, gestita attualmente dalla madre, la Zedef srl fattura da anni diversi milioni di euro, e le collaborazioni con Amazon e come giudice di X-Factor. Impossibile quantificare una somma vera e propria, anche perchè nel corso degli anni Fedez ha provveduto ad acquistare mobili ed immobili di valore, ma si parla comunque si svariati milioni di euro.

Beneficenza

La coppia Ferragnez non è nuova a diverse opere benefiche come ad esempio la raccolta fondi realizzata per realizzare nuove terapie intensive durante la massima esposizione della pandemia.