Francesco Renga: moglie e fidanzata. Chi sono?

Francesco Renga ha da anni fatto breccia nei cuori di tantissimi fans, sia maschili che femminili, sia per l’indubbio talento musicale ma anche per il bell’aspetto, che gli è valso l’appellativo di sex symbol: non è un caso infatti che la vita sentimentale del cantante nativo di Udine ma cresciuto a Brescia siano divenute di dominio pubblico da anni, anche perchè per diversi anni è stato legato sentimentalmente con un volto noto dello spettacolo.

Moglie

Dai primi anni 2000 infatti Francesco è stato fidanzato con Ambra Angioini, in un rapporto durato oltre 10 anni, che si è concluso sul finire del 2015. Ambra ha rivelato che la fine della storia d’amore è stata decisa in comune (“Non volevamo che tutto morisse senza che nemmeno ce ne accorgessimo, a forza di fingere che non stesse succedendo niente“).

Dalla loro unione sono nati due figli Jolanda e Leonardo.

Fidanzata

Successivamente il cantante ha intrapreso una relazione con Diana Poloni, di professione ristoratrice e impegnata nel campo delle risorse umane in un’azienda nel settore dei distributori automatici.

Non avvezza al mondo dello spettacolo, si sa molto poco dell’attuale compagna di Francesco, che ha rivelato la relazione solo nel corso degli ultimi mesi.