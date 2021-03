Gio Evan, ecco la sua canzone a Sanremo 2021

Gio Evan è un cantante italiano nato il 21 Aprile del 1988 a Molfetta. Oggi ha 32 anni ed il suo nome completo è Giovanni Giancaspro. Ha iniziato a lavorare nel campo della musica dal 2013 e quest’anno parteciperà al Festival di Sanremo 2021 con la canzone Arnica.

Annunciando i concorrenti di Sanremo lo stesso Amadeus lo ha presentato come un artista indecifrabile. E’ infatti, a dire dello stesso presentatore del Festival un vero e proprio “giocoliere delle parole”. Gio Evan partecipa difatti come uno dei concorrenti più bizzarri ed imprevedibili.

E’ una persona molto poliedrica oltre ad essere cantautore infatti è anche scrittore, artista di strada e poeta. Ha dei capelli molto particolari e su Instagram ha addirittura 800 mila follower.

Arnica è un titolo che sa di metafora. Infatti la stessa arnica cura i mali fisici e per lui la canzone deve curare i mali interiori, ovvero quelli che si riferiscono alla propria anima. Durante la serata delle cover Gio Evan ha scelto la canzone “Gli Anni” degli 883 e sarà accompagnato dai concorrenti di The Voice Senior. Il suo nuovo album, che contiene all’interno anche Arnica, uscirà il prossimo 12 anni ed è una sorta di viaggio tra gli stati d’animo del cantante. Inoltre, sempre per sottolineare la sua incredibile voglia di vivere, il 16 Marzo uscirà un nuovo libro: Ci siamo fatti mare.