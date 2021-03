Madame è italiana? Ecco età, altezza, capelli e storia

Madame è la concorrente più giovane tra i cantanti “Big” che si esibirà al Festival di Sanremo 2021. Per questo motivo, ma non solo, la sua presenza desta particolare curiosità per gli appassionati e i curiosi. Ma chi è realmente Madame?

Chi è Madame?

A dispetto del “nome d’arte” dall’assonanza francese, Francesca Calearo è italiana, essendo nata a Creazzo in provincia di Vicenza, debutta molto presto nel mondo della musica: la sua carriera inizia ufficialmente su Youtube nel 2018 quando il suo brano Anna ottiene in breve tempo un gran numero di visualizzazioni, sotto l’etichetta Sugar Music. Per la fine dell’anno la popolarità della giovanissima cantante aumenta esponenzialmente con il brano Schiccherie che è divenuto virale sui social ed in generale sul web, e questo l’ha sicuramente aiutata a collaborare con cantanti già affermati come Marracash (che collaborerà con lei nel 2019 nell’album Persona), Ghali e tanti altri.

I primi singoli pubblicati da Madame sono Baby (in seguito certificato oro) e Sentimi. Propriop con Baby partecipa a X-Factor e nel 2021 pubblica il suo primo album, che si chiama semplicemente Madame. La canzone che porterà a Sanremo 2021 è Voce.

Età e informazioni personali

Nata il 16 gennaio 2002, è come detto la più giovane partecipante tra i Big del Festival di Sanremo 2021.

Ha imparato a cantare da autodidatta.

Attualmente è single.