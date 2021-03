Ramiro Levy, chi è il fidanzato di Francesca Michielin?

Ramiro Levy è noto per essere il compagno della cantante Francesca Michielin, anche se la carriera del chitarrista brasiliano è molto nota presso gli appassionati.

Chi è Ramiro Levy?

Khaled Levy, soprannominato Ramiro Levy, è nato a Porto Alegre, in Brasile, e da molto giovane inizia a suonare la chitarra, che diventerà il principale strumento musicale da lui adoperato. Nel 2005 a Barcellona fonda la popolare bank folk Selton, che l’anno successivo acquisisce popolarità nel nostro paese anche grazie al programm di Fabio Volo su MTV “Italo Spagnolo” e di lì a poco verrà sviluppato l’album Banana à Milanesa e Selton.

Nel 2009 si trasferisce con tutta la band a Milano, dove continuano a produrre album ed effettuare collaborazioni con altri artisti.

La storia con Francesca Michielin

La giovane cantante non ha nascosto di essere legata sentimentalmente quando è stata intervistata presso la trasmissione Vieni via con me. Alcuni rumors hanno tuttavia rivelato che la coppia non sarebbe più tale, e che Francesca avrebbe trovato un nuovo amore, ancora sconosciuto ai più.

Età e curiosità

Ramiro Levy è nato il 26 maggio 1985, è un grande appassionato di surf e ama particolarmente viaggiare.