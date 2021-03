Zlatan Ibrahimovic: età, altezza, moglie, figli e genitori

Zlatan Ibrahimovic è senza dubbio uno dei calciatori più forti della Serie A e non solo. Ha giocato in diverse squadre in Italia tra cui Inter, Juventus e Milan ma ha anche avuto diverse esperienze all’estero. Ha giocato infatti in Inghilterra, Spagna e Francia. Inoltre ha avuto una parentesi americana prima di tornare al Milan durante la scorsa stagione di Serie A.

La grande novità di Sanremo 2021 è la sua presenza come ospite fisso e già da questa sera sarà infatti sul palco dell’Ariston in compagnia di Amadeus e Fiorello. Andiamo dunque a vedere qualcosa in più su di lui .

Quando e dove è nato

Zlatan Ibrahimovic è nato il 3 Ottobre del 1981 a Malmo, in Svezia. Oggi ha 39 anni ed è alto quasi 2 metri: 1,95m per l’esattezza. Il suo peso è 95 chilogrammi ed il suo stipendio è di 7.2 milioni di euro annui con il Milan, società per la quale Zlatan gioca attualmente in Serie A.

Moglie di Zlatan Ibrahimovic

La moglie di Zlatan Ibrahimovic è Helena Seger. I due non sono sposati ma due compagni. Helena Seger è nata il 25 Agosto del 1970 ed oggi ha 50 anni. La sua città natia è Lindesberg. Anche lei è svedese proprio come il compagno Zlatan ed hanno due bellissimi figli: Maximilian e Vincent.

Figli di Zlatan Ibrahimovic

Zlatan ha due figli: si chiamano Maximilian e Vincent, ed entrambi sono nati dal rapporto con Helena Seger. Maximilian è nato nel 2006 ed oggi ha 14 anni mentre Vincent è nato nel 2008 ed oggi di anni ne ha 12. In quegli anni Ibrahimivic giocava prima con la Juventus per poi passare all’Inter dove ha vinto diversi scudetti ed altre coppe tra cui la Coppa Italia.

Genitori di Zlatan Ibrahimovic

I genitori dello svedese sono jugoslavi che però immigrarono in Svezia e per questo motivo Ibra è chiamato Zingaro. Il padre infatti si chiama Sefik Ibrahimovic ed è originario della Bosnia Erzegovina, precisamente è nato a Bijeljina. La madre di Zlatan Ibrahimovic invece si chiama Jurka Gravic ed è nata in Croazia.