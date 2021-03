Bugo, tutto su di lui: età, moglie e figli

Bugo assieme a Morgan hanno intrattenuto tantissimi italiani a causa del “litigio”, divenuto emblematico sul palco dell’Ariston nella passata edizione del Festival di Sanremo, oscurando anche parzialmente il vincitore Diodato. Tutto questo poche settimane prima dell’arrivo del Coronavirus.

L’evento decisamente particolare ha fatto discutere parecchio, ed ha fatto conoscere il nome di Bugo, che è diventato ancora più popolare rispetto al passato.

Chi è Bugo?

Cristian Bugatti è nato a Rho ma da piccolo assieme alla famiglia si trasferisce a Cerano, in provincia di Novara. Non è uno studente eccellente anche a causa del cattivo rapporto con gli insegnanti, anche se con l’adolescenza il suo atteggiamento cambia ed inizia ad interessarsi alla poesia. Si avvicina alla musica durante il servizio di leva, imparando a suonare la chitarra, anche se aveva già iniziato a suonare la batteria tempo addietro.

Sulla falsariga del successo dei Nirvana negli anni 90 fonda i Quaxo ma l’esperienza dura solo due anni, ma è importante per la sua formazione umana e artistica, decidendo di cambiare stile e di lavorare come solista. Non si rassegna ed inizia a lavorare in una fonderia per mantenersi ma continua a registrare demo, e nei primi anni 2000, dopo aver realizzato un singolo su vinile (“Questione d’eternità“), pubblica i suoi primi album, La prima gratta, Sentimento Westernato e Dal lo fai al ci sei. Seguono Golia & Melchiorre” e “Sguardo Contemporaneo“. Dopo diversi esperimenti nella musica elettronica, inizia a dedicarsi all’arte concettuale ma nel 2015 ritorna a fare musica, collaborando con Negrita e con Irene Grandi. Nel 2019 annuncia assieme a Morgan la collaborazione portando il pezzo Sincero. Ritornerà anche per l’edizione 2021, stavolta da solo, con “E invece sì“.

Vita privata

Si sa poco della sua vita privata: è sposato con Elisabetta, di professione diplomatica, e dalla loro unione è nato un figlio. Per diversi anni hanno vissuto a Nuova Delhi.

Molto credente, si è definito cattolico.

E’ tifoso della Juventus.

Età ed altezza

Bugo è nato il 2 agosto 1973 e pesa 180 chili.