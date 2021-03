Chi è Random: età, fidanzata, Amici e altre canzoni

Random è tra i concorrenti di Sanremo 2021. Il rapper gareggia con il brano Torno a Te. Scopriamo qualcosa di più sulla sua carriera, sulla vita privata e sui brani per cui è famoso.

Quanti anni ha Random?

Random, pseudonimo di Emanuele Caso, è nato a Massa di Somma, provincia di Napoli, il 26 aprile 2001. Il cantante ha quindi attualmente 19 anni e ne compirà 20 tra poco più di un mese.

Fidanzata

Random non sembra essere fidanzato. Dai profili social e dalle interviste non trapela nulla in merito alla vita sentimentale del cantante campano. Tra le poche cose che si sanno c’è il fatto che, in passato, un amore particolarmente tormentato lo ha fatto soffrire.

A quanto pare, Random si sarebbe lasciato alle spalle questa ferita. Il rapper, infatti, ha affermato di credere ancora nell’amore.

Amici

Nella primavera 2020, Random ha partecipato – non in gara – ad Amici Speciali, lo spin-off del talent di Maria De Filippi ideato dalla moglie di Maurizio Costanzo che ha messo assieme le vecchie glorie di uno dei suoi programmi di maggior successo con lo scopo di raccogliere fondi per la protezione civile durante la prima fase dell’emergenza sanitaria del Covid-19.

Altre canzoni

Come già detto, Random gareggia a Sanremo 2021 con Torno a te, un brano caratterizzato da un abito musicale soul che si focalizza su un amore cercato ma difficile da raggiungere.

Quali sono le altre canzoni del rapper campano? Tra i brani più celebri rientra senza dubbio Rossetto, singolo che ha conquistato il Disco di Platino e diventato virale su TikTok.

Degna di nota è anche la canzone Sono un Bravo Ragazzo un po’ Fuori di Testa. Con questo brano, Random si è esibito nel corso della finale di Amici Speciali, conquistando subito il pubblico. Per rendersi conto del successo ottenuto, basta rammentare che, in pochi giorni, la canzone ha raggiunto e superato i 50 milioni di streaming sulle piattaforme digitali, conquistando il doppio Disco di Platino.