Davide Shorty: biografia, età, fidanzata, XFactor, Radio e Amici

Davide Shorty è uno dei cantanti in gara nella categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021. Dopo la prima serata andata a gonfie vele adesso toccherà anche a lui salire sul palco dell’Ariston di Sanremo e debuttare davanti al grande pubblico. Peccato, purtroppo, che la manifestazione si stia svolgendo a porte chiuse ma grazie all’esperienza di Amadeus e Fiorello il tutto ha sempre lo stesso sapore magico di Sanremo.

Davide Shorty, il cui vero nome è Davide Sciortino, è nato a Palermo il 27 Giugno del 1989 ed oggi ha 31 anni. Lavora nel campo della musica dal 2007 ed ha già pubblicato ben sei album musicali. Ha lavorato con diverse case discografiche tra cui sottolineiamo la Sony Music Entertainment, la Macro Beats e la Totally Imported.

Davide Shorty: fidanzata

Sulla vita privata di Davide Shorty non si hanno grandissime informazioni e non è noto se attualmente l’artista abbia una relazione nè tantomeno se ha una fidanzata. Nemmeno dai suoi profili social si riesce a capire. Ciò che sappiamo, comunque, è che nel 2013 ha avuto una relazione con Alba Piano, una delle altre artiste che come lui era approdata ad XFactor. Dopo qualche mese però i due si sono lasciati.

Davide Shorty: XFactor, Radio Deejay e Amici

Come abbiamo già detto Davide Sciortino, che è nato nel 1989, si è trasferito a Londra e vive lì per alcuni anni. Dopo di che, nel 2015, torna in Italia e riesce ad accedere ad XFactor, partecipando al famoso talent musicale italiano. Riscuote un grandissimo successo soprattutto nel gruppo di Elio e le Storie test.

Arriva al terzo posto e poco dopo, nel 2016, pubblica il suo primo Album. Dopo di che ha partecipato ad AmaSanremo, la manifestazione che lo ha portato ad essere presente al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Regina”.