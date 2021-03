Dellai, chi sono Luca e Matteo: età, gemelli, fidanzata e Covid

Luca e Matteo Dellai sono i due cantanti che compongono il gruppo “Dellai” che partecipa nella categoria Nuove proposte di Sanremo 2021. I due si esibiranno sul palco dell’Ariston che purtroppo resta vuoto a causa dell’emergenza sanitaria attualmente in atto in tutto il mondo. Il brano che hanno preparato per la manifestazione è Io sono Luca.

I Dellai sono gemelli?

Proprio così. Luca e Matteo Dellai sono gemelli. Entrambi sono nati il 21 Dicembre del 1996 ed hanno 24 anni. Sono nati sotto il segno del Sagittario e di professione sono cantanti. La città che gli ha dato i natali è Cesena di Cattolica ed hanno fin da subito inseguito il loro sogno di diventare degli importanti cantanti: già da piccoli si sono infatti avvicinati al mondo della musica.

Dellai e Covid: cosa è successo

Non tutto è andato per il verso giusto prima dell’inizio del Festival di Sanremo. Infatti poco prima di approdare all’Ariston entrambi i fratelli sono risultati positivi al Covid-19 ed hanno anche sottolineato di essersela vista molto brutta. Hanno avuto paura che il sogno della loro vita poteva svanire ma fortunatamente il tutto si è risolto in quindici giorni di quarantena.

Il tampone infatti è tornato ad essere negativo e per questo motivo i fratelli Dellai potranno salire sul palco dell’Ariston e coronare il loro sogno di partecipare a Sanremo 2021 con la canzone Io sono Luca. “Anche se diverso – hanno sottolineato in varie interviste – quest’anno ci aspettiamo di vivere un’esperienza unica. Le nostre aspettative sul risultato finale sono ovviamente alte, meno invece sull’esperienza in sé poiché non conosciamo ancora nulla”.

Dellai: fidanzata

Non è noto sapere se i Dellai siano fidanzati. Dai loro profili social infatti non si hanno grandi notizie in merito e per questo motivo non possiamo dirvi con certezza se i due abbiano o meno una fidanzata.