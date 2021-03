Elisabetta, chi è la moglie di Bugo?

Bugo, nome d’arte di Cristian Bugatti ha avuto una carriera musicale non comune e sicuramente non banale, carriera che comunque può contare diverse esperienze professionali molto differenti. Quanto accaduto sul palco dell’Ariston lo scorso anno ha inevitabilmente contribuito a farlo conoscere, sebbene in una maniera non convenzionale.

Recentemente Bugo ha pubblicato un nuovo album e parteciperà al Festival di Sanremo 2021, stavolta da solita, con la canzone E invece sì. Molto chiacchierato quanto accaduto con Morgan, si sa invece molto poco della sua vita privata.

Chi è la moglie di Bugo?

E’ sposato con Elisabetta, di professione diplomatica, e dalla loro unione è nato un figlio. Per diversi anni hanno vissuto a Nuova Delhi. La consorte del cantautore non sembra interessata a far parte del mondo dello spettacolo, tantomeno in quello musicale.

