Elodie, biografia: età, altezza, sorella, fidanzato, Marracash e lo scherzo

Elodie è una delle cantanti più in voga in Italia in questi ultimi anni. Il suo vero nome è Elodie Di Patrizi ed è salita alla ribalta dopo essere arrivata seconda alla XV edizione di Amici. Inoltre ha raggiunto la sua massima popolarità dopo aver partecipato a Sanremo sia nel 2017 che nel 2020.

Elodie Di Patrizi è nata il 3 Maggio del 1990 a Roma ed oggi ha 30 anni. Ha iniziato la sua carriera musicale a 25 anni, nel 2015 ed è tutt’ora in attività. I suoi genitori si chiamano Claudia e Roberto. Per la precisione la madre di Elodie è Claudia Marthe, anche lei un’artista dal carattere veramente molto esuberante. Il padre di Elodie è invece Roberto Di Patrizi, un ex musicista di strada.

Elodie: sorella

La sorella di Elodie si chiama Fey ed è una ragazza con la quale la cantante ha sempre avuto un rapporto magnifico. E’ nata il 25 Febbraio 1993 a Roma ed oggi ha 28 anni. Entrambe sono molto unite ed hanno trascorso un’infanzia molto movimentata e turbolenta nel quartiere dove vivevano.

Elodie: fidanzato

Il fidanzato di Elodie è il cantante Marracash. I due si sono legati due anni fa, nel 2019. Prima del rapporto con l’attuale fidanzato Elodie era stata anche insieme a Raffaele Esposito. La loro relazione durò dal 2016 al 2018: anche lui è un cantante e si conobbero ad Amici.

Elodie e Marracash si sono conosciuti durante il set di Margarita, la canzone dove vi è il loro duetto. Fu proprio la ragazza a prendere l’iniziativa ed invito Marracash a cena. Dopo qualche mese i due confermarono il fidanzamento e proprio nel brano Andromeda, presentato durante Sanremo 2020, Elodie parla della sua storia d’amore con Marracash.

Elodie: lo scherzo delle Iene

Elodie è stata anche sorpresa da un incredibile scherzo delle Iene. Qualche anno fa infatti sua sorella si inventò di essere incinta e disse ad Elodie che sarebbe diventata zia. La sua faccia diventa virale in tutta Italia dopo aver scoperto l’incredibile triangolo amoroso all’interno della quale era ricaduta proprio la sorella di Elodie.