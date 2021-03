Gigliola Cinquetti: chi è, età, matrimonio, dove vive, figli e marito

Gigliola Cinquetti è una famosa cantante italiana. Oltre a questo si occupa anche di spettacolo essendo sia attrice che conduttrice. Durante la sua carriera ha pubblicato vari singoli in tutto il mondo ed ha addirittura inciso canzoni in otto lingue diverse.

Gigliola Cinquetti è nata il 20 Dicembre del 1947 ed oggi ha 73 anni. La sua città natale è stata Verona ed è sposata con Luciano Teodori dal 1979. I due hanno avuto due figli: Giovanni e Costantino.

Gigliola Cinquetti: marito

Luciano Teodori è il marito di Gigliola Cinquetti. E’ un personaggio quasi sconosciuto. E’ un giornalista con una lunga carriera ma non ha mai raggiunto la notorietà per il suo lavoro quanto per essere appunto il marito di Gigliola.

Gigliola Cinquetti: figli

Come abbiamo già detto i figli di Gigliola Cinquetti sono Giovanni e Costantino. Il primo a nascere è stato Giovanni che è nato il 10 Ottobre del 1980 a Verona mentre Costantino è del 1984, precisamente è nato il 22 Agosto di quell’anno. Li abbiamo conosciuti molto più da vicino perchè hanno partecipato alla seconda edizione di Pechino Express.

Giovanni Teodori è uno storico molto conosciuto che si è laureato in giornalismo mentre Costantino Teodori è un bravissimo architetto che lavora come libero professionista anche all’estero: famose sono alcune sue opere in Inghilterra ed in Serbia.

Gigliola Cinquetti: dove vive

Molto difficile come risposta purtroppo. Non ci è noto sapere al momento dove vive Gigliola Cinquetti. Possiamo comunque parlare delle sue origini nobiliari veronesi e per questo motivo ha vissuto per diverso tempo proprio a Verona.

Inoltre una delle sue passioni è quella per arte e pittura. Durante la sua carriera, uno dei suoi migliori risultati, è stato quello di arrivare seconda all’Eurovision Song Contest di Roma nel 1991.