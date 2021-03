Gio Evan: età, fidanzata, frasi, libri e poesie

Gio Evan è uno degli artisti in gara a Sanremo 2021. Al suo esordio all’Ariston, si esibisce nella categoria Campioni con il brano Arnica. Scopriamo qualcosa di più su di lui e sul suo percorso artistico.

Gio Evan: quanti anni ha?

Gio Evan, all’anagrafe Giovanni Giancastro, è nato a Barletta il 21 aprile 1988. Questo significa che, tra poco più di un mese, spegnerà 33 candeline.

Fidanzata

La consacrazione alla fama per Gio Evan è legata all’amore o, per meglio dire, all’epilogo di una storia. Il nome del poeta-cantante è infatti salito agli onori della cronaca dopo che Elisa Isoardi, nel 2018, ha scelto una sua frase per accompagnare lo scatto Instagram nel quale annunciava la rottura con Matteo Salvini.

Cosa dire in merito alla vita pivata dell’artista pugliese? Nulla. Gio Evan, infatti, non fa trapelare niente sull’argomento. Non sappiamo quindi se abbia o meno una fidanzata.

Frasi

Ecco alcune delle frasi più belle di Gio Evan.

“Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora”

“L’importante non è chi sei adesso, ma quante meraviglie sei disposto a fare per diventare il tuo cambiamento”

“A volte le strade più brutte sono quelle con la musica più bella”

“Non affezionarti alle magliette, che tanto sei fatto per crescere, ricorda che se vuoi le more, non devi aver paura poi dei rovi, Corri a prenderti, se ti manchi, hai tutta la vita sempre davanti”

Libri

Come già detto, Gio Evan è un artista a tutto tondo. Il concorrente di Sanremo 2021, infatti, ha scritto diversi libri. Ecco i titoli:

Se Mi Cerchi Mi Trovi (Fabbri)

Ci Siamo Fatti Mare (Rizzoli)

I Ricordi Preziosi di Noah Gingolgs (Fabbri)

Se c’è un Posto Bello Sei Te (Fabbri)

Capita a Volte che Ti Penso Sempre (Fabbri)

Ormai tra Noi è Tutto Infinito (Fabbri)

Cento Cuori Dentro (Fabbri)

Passa a Sorprendermi (Miraggi Edizioni)

La Bella Maniera (Goodfellas Libri)

Teorema di un Salto (autopubblicato)

Poesie

Gio Evan ha scritto tantissime poesie, soprattutto d’amore. Ecco alcune delle più belle:

“Le persone sono temporali hanno dentro un sacco di pioggia, pioggia che trattengono e diluviano. Le persone diluviano dentro e poi fanno i tuoni e ci sono i fulmini dentro le persone e dentro loro si formano enormi pozzanghere dove è vietato saltarci sopra e a te questo non spaventa. Tu mi sorridi e mi dici che per ogni male c’è una cura e per ogni pioggia c’è un ombrello pronto a coprirci, pronto a evitare che i nostri capelli si arriccino di più”

“Le persone sono fatte di nuvoloni grigi, grandi e pesanti, ma tu hai questo potere di saper trattare con le nuvole e sai addolcire il maltempo di tutti tu, misteriosa e piccola ragazza dai capelli sempre curati hai questo dono bellissimo di saper tirare fuori da ognuno una bellissima giornata”