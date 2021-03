Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus: età, altezza, fratelli, figli

Giovanna Civitillo è la moglie di Amadeus, l’attuale conduttore del Festival di Sanremo. Andiamo a parlare oggi di quella che è invece la conduttrice del PrimaFestival, la puntata che precede il vero Festival e che parla più da vicino dei vari artisti che salgono sul palco dell’Ariston.

Giovanna Civitillo è una showgirl oltre ad essere una ballerina ed è nata il 9 Settembre 1977 a Vico Equense. Oggi ha 43 anni ed è alta 1,75m. Il suo segno zodiacale è Vergine. E’ sposata con Amadeus dal 2009 ed i due hanno anche avuto un figlio. Si chiama Josè Alberto ed ha una sorellina, che però non è figlia di Giovanna.

Infatti prima del matrimonio del 2009 il marito aveva già avuto un altro matrimonio dal quale era nata Alice Sebastiani. Tornando comunque a Giovanna, proprio il marito ha raccontato che per il primo appuntamento fece recapitare a casa sua un biglietto da un suo assistente. Le diede infatti appuntamento in corso Como, a Milano e se ci fosse andata sarebbe stato, per Amadeus, un segno del destino.

Tra le tante curiosità su Giovanna Civitillo sappiamo che ha una collezione di statuine attraverso le quali rappresenta la storia d’amore con Amadeus ed ha studiato danza e la insegna ad aspiranti showgirl e ballerine. Giovanna inoltre va molto d’accordo con Alice, l’altra figlia di Amadeus.

Amadeus e Giovanna: come si sono incontrati

Avevano già collaborato insieme in alcuni programmi televisivi ma il vero amore è sbocciato durante L’Eredità. Infatti Giovanna lavorava lì come ballerina e con Amadeus è stato subito amore praticamente.

Dopo di che il 18 Gennaio del 2009 hanno il loro primo figlio, che si chiama Josè anche in onore di un famoso allenatore dell’Inter: Josè Mourinho. Hanno sempre sottolineato entrambi, Giovanna e Amadeus, di essere fatti l’uno per l’altra. Si sono sposati nel 2019, quando Josè ha compito dieci anni.