Mamma Mira, ecco chi è la madre di Ermal Meta

Ermal Meta è tra i cantanti più in voga in questi ultimi anni, un vero e proprio cantautore che ha visto ripagare i propri sforzi con un successo artistico sempre crescente. Originario dell’Albania, Ermal è arrivato in Italia molto giovane, assieme alla madre, fratello e sorella, troncando i rapporti già problematici con il padre, definito violento.

Chi è la madre di Ermal Meta?

La musica ha fatto da sempre parte della sua vita, anche e sopratutto grazie all’influenza materna: Fatmira Borova ha infatti avuto grande peso nella vita del giovane. La signora Borova infatti è stata una violinista professionista, primo violino dell’orchestra di Fier, la città dove Ermal è nato. Nonostante i problemi che sono sorti durante i primi anni in Italia, la madre ha sempre invogliato il figlio a dedicarsi alla musica.

Tra i due c’è un rapporto molto forte, come recentemente ammesso dal cantante durante un’intervista da Silvia Toffanin: “Mia madre ha fatto tante cose bellissime per me. Volevo una tastiera ardentemente ma non potevo permettermela. Un giorno tornai a casa e mia sorella mi accolse con un ghigno. Andai in camera mia e trovai la tastiera. Mi sono sentito malissimo perché mia madre non poteva permetterselo e aveva acceso un finanziamento. Mi viene da piangere ancora adesso. Dopo un po’ di tempo l’ho rivenduta e quello che ho ricavato l’ho restituito a mia madre.

Il sentimento è contraccambiato da Fatmira, che ha definito il figlio “il mio braccio destro, la mia spalla, il mio pilastro, la mia forza, quella dei fratelli anche, è stato sempre così, sempre”.