Marcella Bella: vero nome, età, figli, marito, fratelli e curiosità

Marcella Bella è una delle voci femminili italiane più conosciuta in tutto il mondo. E’ stata addirittura, per circa quindici anni, la più grande cantante italiana di quel periodo. E’ un’artista molto versatile ed è anche capace di riuscire a proporre nelle proprie canzoni sempre tante novità ed innovazioni. Proprio questo è quello che la ha caratterizzata ai suoi esordi.

Marcella Bella è nata il 18 Giugno del 1952 a Catania ed oggi ha 68 anni. E’ sposata con Mario Merello ed i due hanno avuto tre figli: Carolina, Giacomo e Tommaso. Marcella inoltre ha anche tre fratelli: Gianni, Rosario e Antonio. All’anagrafe si chiama Giuseppa Marcella Bella.

Marcella Bella: marito

Il marito di Marcella Bella è Mario Merello. E’ un importante uomo d’affari oltre ad essere il marito di una delle cantanti più conosciute in Italia. Il suo nome non è molto comune proprio nell’ambito dello spettacolo e della musica. Si occupa infatti di ben altro ma è finito sui giornali solo per il matrimonio con Marcella Bella.

Non vi sono tante informazioni sul suo conto. Ciò che sappiamo è che vive e lavora a Milano e nel 2011 ha avuto qualche problema con il Fisco a causa della sua attività: problemi che comunque ha risolto tranquillamente.

Marcella Bella: figli

Come abbiamo già detto i figli di Marcella Bella sono Carolina, Giacomo e Tommaso. Tutti e tre sono nati dal matrimonio di Mario Merello. Subito dopo la nascita di Carolina, la secondogenita della cantante, si è allontanata dalla musica per poter stare più vicina agli affetti stabili. Dopo di che, quando è tornata sui palchi, il suo pubblico non l’aveva completamente dimenticata e l’ha riaccolta a braccia aperte.

Tra le altre cose da sapere su Marcella Bella vi è anche il fatto che da giovane non riusciva a trovare una casa discografica a causa del suo accento siciliano piuttosto marcato. Durante la sua carriera ha voluto tributare Mina con il brano Io Domani.

Oggi Marcella Bella vive a Milano per motivi lavorativi ma non sappiamo realmente quanto guadagna.