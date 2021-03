Orietta Berti: età, figli, marito e malattia

Orietta Berti, una delle artiste simbolo della musica italiana, è in gara a Sanremo 2021 con Quando ti Sei Innamorato. Scopriamo qualcosa di più sulla sua lunga carriera e sulla sua bellissima famiglia.

Quanti anni ha Orietta Berti?

Orietta Berti, all’anagrafe Orietta Galimberti, è nata a Cavriago, Comune in Provincia di Reggio Emilia, il 1° 1943. Ciò significa che nell’estate 2021 compie 78 anni.

Figli

Orietta Berti, sposata con Osvaldo Paterlini, ha due figli: Omar, nato nel 1975, e Otis, di cinque anni più giovane.

Di loro si sa pochissimo. Tra i pochi dettagli noti in merito a Omar, rientra la passione per la musica, ereditata dalla madre.

Il fratello Otis, diplomato in Ragioneria, è laureato in Scienze della Comunicazione (ha discusso una tesi dedicata alla carriera della madre). Il figlio minore di Orietta Berti ha iniziato a giocare a basket da piccolo, diventando un cestista professionista.

Sposato con Lia, assistente sociale presso il Tribunale di Parma, nell’autunno del 2019 è diventato padre di Olivia, la prima nipotina per la cantante (la bimba, come da tradizione di famiglia, ha un nome che inizia per O).

Marito

Orietta Berti è sposata dal 1967 con Osvaldo Paterlini. I due sono una delle coppie più inossidabili del mondo dello spettacolo italiano e, a più di 50 anni dal sì, sono uniti e innamoratissimi. La canzone che Orietta Berti porta a Sanremo è infatti dedicata a lui, che è anche suo manager e che non ha potuto seguirla nella città dei fiori.

Malattia

Nel dicembre 2020, Orietta Berti ha reso nota la sua positività al Covid-19. La cantante ha affrontato e vinto la malattia assieme al marito, anche lui positivo. La coppia è stata curata a casa e, come ricordato dalla cantante emiliana, che torna a Sanremo dopo 29 anni, Osvaldo era in condizioni più gravi delle sue ed è stato trattato con l’ossigeno.