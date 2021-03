Rappresentante di Lista, chi è Veronica: età, canzoni e film

La Rappresentante di Lista è un duo musicale in gara a Sanremo 2021 nella categoria Campioni con il brano Amare e composto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina. Scopriamo qualcosa di più su di lei!

Quanti anni ha Veronica Lucchesi?

Veronica Lucchesi è nata a Pisa il 17 ottobre 1987. Ciò significa che ha attualmente 33 anni e che ne compirà 34 nell’autunno 2021.

Canzoni

La carriera di Veronica Lucchesi è legata a diverse canzoni. Tra queste è possibile citare i brani presenti nel primo album del duo, il disco (per la) via di casa. Nella track list, caratterizzata da uno spiccato abito folkloristico, compaiono due canzoni in tedesco, ossia Klammern an den Zähnen e Winter Underwear.

Come già detto, la canzone con cui gareggia al Festival di Sanremo – per il duo si tratta dell’esordio all’Ariston – è il brano Amare. Parlandone nel corso di un’intervista a Repubblica, ha specificato che non è solo una canzone d’amore, ma un brano che “parla di un sentimento dell’anima che molto probabilmente guida la nostra vita”.

Film

Veronica Lucchesi oltre che cantante è anche attrice. Non ha girato film ma ha lavorato tantissimo in teatro, dove ha esordito nel 2008 con lo spettacolo Esisto Ancora, diretto da Federico Barsanti.

L’anima femminile de La Rappresentante di Lista è comparsa anche in Il Cacciatore 2, mini serie tv con protagonista Francesco Montanari per la regia di Davide Marengo.